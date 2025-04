Wegen roter Haare: Sophie Ellis-Bextors Kids werden gemobbt

Sophie Ellis-Bextor (46) offenbart, dass ihre fünf Söhne aufgrund ihrer auffälligen roten Haare in der Schule gehänselt werden. Im Podcast "Salon Confidential" erzählt die "Murder on the Dancefloor"-Sängerin, dass das Mobbing insbesondere in der weiterführenden Schule ein Thema geworden sei. "In diesem Alter versucht man einfach nur dazuzugehören", erklärt die Sängerin gegenüber Gastgeber Andreas Wild. Dennoch habe sie Wege gefunden, mit ihren Söhnen offen darüber zu sprechen, um zu verhindern, dass sie sich von den Hänseleien beeinflussen lassen. Sie betont, dass ihre Kinder mit der Zeit hoffentlich lernen würden, ihre Einzigartigkeit zu schätzen.

Sophie selbst kennt die Probleme mit Hänseleien nur zu gut, denn auch sie war in jungen Jahren damit konfrontiert. In einem früheren Interview verriet die Musikerin, dass sie als Kind wegen ihrer berühmten Mutter, der ehemaligen "Blue Peter"-Moderatorin Janet Ellis, zum Ziel von Mobbing geworden sei. In der Grundschule sei sogar ein "Gegen-Sophie-Club" gegründet worden, durch den sie ausgeschlossen und verspottet worden sei. Trotz dieser schwierigen Erfahrungen nutzt sie heute die Möglichkeit, mit ihren Kindern über ihre eigenen Erlebnisse zu sprechen, um ihnen Unterstützung zu bieten und das Selbstvertrauen der Geschwister zu stärken.

Abseits dieser Herausforderungen gibt es viele positive Lichtblicke für die Sängerin. Ihr Kult-Hit "Murder on the Dancefloor" erlebte kürzlich ein Comeback, nachdem er durch eine Szene im Film "Saltburn" neue Aufmerksamkeit erlangte. Der Song stieg in den Spotify-Charts auf Platz eins der Viral 50 und begeistert seitdem eine neue Generation von Musikfans. Sophie feierte diesen Erfolg und teilte begeistert Aufnahmen des restaurierten Musikvideos auf Instagram. Die Sängerin scheint trotz der jüngsten Herausforderungen immer wieder Wege zu finden, sowohl musikalisch als auch privat ihren Optimismus zu bewahren.

Getty Images Sophie Ellis-Bextor bei einem Event in Liverpool im Oktober 2019

Getty Images Sophie Ellis-Bextor, Musikerin

