Wie geht es Sophie Ellis-Bextor (41) inzwischen? Die Sängerin feierte in den 90er Jahren ihren Durchbruch mit der Indierockband Theaudience. Vor wenigen schockte sie ihre Fans allerdings mit einem blutigen Foto aus dem Krankenhaus – der Grund: Die Britin ist bei einer Fahrradtour vom Bike gefallen. Jetzt gibt die "Murder On The Dancefloor"-Interpretin ein Gesundheitsupdate, wie sie sich nach dem Unfall fühlt.

Mit einem Bild von einem bunten Blumenstrauß, das Sophie auf Instagram gepostet hat, beruhigt sie ihre Fans nun und versichert, dass sie fast schon wieder auf den Beinen sei. "Ich bin Zuhause so gut versorgt worden und liege derzeit auf dem Sofa, umgeben von meinen drei jüngsten Söhnen", erklärt die fünffache Mama. Das Einzige, was nun noch an ihren Unfall erinnere, seien ein paar beeindruckende Blutergüsse und eine angeschwollene Stirn.

Sophie wolle diesen Post auch dafür nutzen, sich noch einmal für die vielen lieben Nachrichten zu bedanken, die sie erhalten habe. "Es ist wirklich ziemlich überwältigend, und dafür war es fast wert, vom Fahrrad zu fallen", scherzt die 41-Jährige. Kurz zuvor hatte sie bereits eine Nachricht verfasst, um sich vor allem bei den Angestellten im Krankenhaus zu bedanken – und bei den vier Läufern, die ihr direkt nach dem Sturz geholfen hatten.

Instagram / sophieellisbextor Sophie Ellis-Bextor im Juni 2020

Getty Images Sophie Ellis-Bextor bei einem Event in Liverpool im Oktober 2019

Getty Images Sophie Ellis Bextor auf einer Gala in London im Mai 2019

