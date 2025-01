Sophie Ellis-Bextor wehrt sich gegen harte Konzert-Kritik

Sophie Ellis-Bextor (45) hat das neue Jahr mit einem spektakulären Auftritt eingeläutet: Die Sängerin begeisterte mit einer glamourösen Silvester-Show auf BBC One, in der sie unter anderem ihren Kult-Hit "Murder on the Dancefloor" präsentierte. Die vorab aufgezeichnete TV-Show sorgte jedoch für gemischte Reaktionen: Während einige Zuschauer die Performance als "weltklasse" und "mitreißend" lobten, empfanden andere sie als "peinlich" und verglichen sie mit einer "Karaoke-Nacht". Gleichzeitig stand Sophie auch live bei der legendären Neujahrsfeier am Times Square in New York auf der Bühne.

Auf Social Media ließ die Musikerin ihre Fans wissen, dass sie sich trotz der Kritik über ihre BBC-Neujahrs-Show keineswegs entmutigen ließ. Sie teilte positive Rezensionen auf Instagram und schrieb: "Ich bin so stolz und glücklich, dass ich die Ehre hatte, ein Silvester-Disco-Special zu moderieren." Begleitet wurden ihre Worte von Bildern der Veranstaltung, auf denen sie zusammen mit den Gastmusikern und dem Team zu sehen war. Dabei bedankte sich Sophie auch herzlich bei allen Beteiligten und erklärte, wie besonders dieser Abend für sie war: "Ich sehe es als ein großes Privileg, das neue Jahr zusammen mit allen, die eingeschaltet haben, einzuläuten."

Für die Sängerin war diese Show der krönende Abschluss eines überaus erfolgreichen Jahres. Mit ausverkauften Touren durch Europa, die USA und Australien sowie Festivalauftritten – darunter ein gemeinsamer Auftritt mit Peggy Gou beim Glastonbury Festival – bewies die Musikerin einmal mehr ihre Ausdauer und Vielseitigkeit. Die Mutter von fünf Kindern ist seit über zwei Jahrzehnten im Musikbusiness aktiv und hat es dabei stets geschafft, sich neu zu erfinden. Trotz der gemischten Reaktionen bleibt eines klar: Sophie liebt es, auf der Bühne zu stehen und Momente des Glitzers und der Freude mit ihrem Publikum zu teilen.

Getty Images Sophie Ellis-Bextor, Musikerin

Getty Images Sophie Ellis-Bextor bei einer Aufführung von "A Night for Life" in London im Juni 2017

