Sophie Ellis-Bextor (41) hat es ordentlich erwischt! Eigentlich macht die Sängerin zumeist Schlagzeilen damit, dass unter anderem Herzogin Meghan (38) ein großer Fan ihrer Musik ist. Außerdem führt sie mit ihrem Partner Richard Jones seit 2005 eine wahre Traumehe, zusammen hat das Paar bereits fünf Kinder. Und mit ihrer Familie verbringt die Britin sehr gerne Zeit – bei einer abendlichen Fahrradtour an der Themse sei es dann aber passiert: Sophie ist von ihrem Bike gefallen und hat sich blutige Verletzungen zugezogen!

Die 41-Jährige teilte jetzt ein schockierendes Schwarz-Weiß-Foto auf ihrem Instagram-Account. Darauf ist Sophie mit schweren Blessuren im Krankenhaus zu sehen, am Kopf scheint eine Platzwunde verarztet worden zu sein. "Ich habe das Bild schwarz-weiß gemacht, damit es nicht zu brutal aussieht", kommentierte die "Murder On The Dancefloor"-Interpretin den Schnappschuss. Anschließend versuchte sie, ihre besorgte Community ein wenig zu beruhigen: "Mir geht es so weit gut, ich habe nur ein paar Schrammen, die schmerzen."

Glücklicherweise sei schnell Hilfe vor Ort gewesen – vier Jogger hätten ihrem Ehemann dabei geholfen, die verletzte Sophie zu beruhigen. Sie widmete ihnen auch ein paar Zeilen in besagtem Social-Media-Posting: "Ich möchte Lucas, Colin, Josh und Willow danken. Ihr wart so ruhig und besonnen. Ich hoffe, ihr seht diese Nachricht, ihr seid tolle Menschen!"

Getty Images Sophie Ellis-Bextor und Richard Jones im Mai 2019

Getty Images Sophie Ellis-Bextor bei einem Auftritt in London

Getty Images Sophie Ellis-Bextor, Sängerin



