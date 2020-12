Plant Sophie Ellis-Bextor (41) etwa noch ein weiteres Kind? Die Sängerin und ihr Mann Richard Jones sind stolze Eltern – und zwar mittlerweile von fünf Jungs! Im Januar 2019 kam das jüngste Familienmitglied hinzu: Die "Murder On The Dancefloor"-Interpretin brachte ihr kleines Söhnchen Mickey Jones zur Welt. Doch so ganz scheint die Nachwuchsplanung bei dem Paar noch immer nicht abgeschlossen zu sein.

Mit BANG Showbiz sprach die 41-Jährige über ihre Zukunft. Es sei zwar kein sechstes Baby konkret geplant, dennoch würde sie es nicht gänzlich ausschließen: "Die Vorstellung von Nummer sechs ist verrückt und ich glaube nicht, dass es noch passieren wird. Aber es ist ein 'Sag niemals nie'-Ding." Tatsächlich liebe Sophie es, so viele Kids zu haben, da sie jetzt Teil einer riesigen Familie sei.

Wenn sie wirklich noch einmal schwanger werden würde, würde sie sich offenbar sogar noch einen Sohn wünschen. Schon bei Mickey hoffte sie, dass es kein Mädchen wird. "Als ich mit meinem fünften [Kind] schwanger war, dachte ich: 'Ich hoffe wirklich, dass es ein Junge ist', weil mir die Vorstellung, ein Mädchen zu haben, nicht so gut gefiel", gab die Songwriterin zu.

Instagram / sophieellisbextor Sophie Ellis-Bextor, Sängerin

Getty Images Die Sängerin Sophie Ellis-Bextor

Getty Images Sophie Ellis-Bextor bei einem Event in Liverpool im Oktober 2019

