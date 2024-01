Endlich verraten: So heißt Chethrin Schulzes kleiner Sohn

Sie verrät endlich den Babynamen! Im November 2023 durfte Chethrin Schulze (31) zum ersten Mal Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Zusammen mit ihrem Partner bekam sie einen kleinen Jungen. Um die Namenswahl hatte die Influencerin schon vor der Geburt ein Geheimnis gemacht und ihren kleinen Sohn nur "Little M" oder "Snutschi" genannt. Nun lüftet sie endlich das Geheimnis: Auf diesen Namen hört Chethrins Baby.

Bei Instagram teilt die frischgebackene Mama ein Foto, auf dem sie mit ihrem Baby kuschelt. Das süße Bild betitelt sie mit dem Namen des Kleinen: Milan. "Tatsächlich wusste ich schon mit 20 Jahren, welchen Namen mein Sohn tragen soll und zufällig gefiel dieser Name meinem Partner auch so sehr", erklärt die Blondine. Sie habe den Namen ihres Sohnes so lang zurückgehalten, da es sich bei Instagram in erster Linie um ihren Job handle. Aber da sie so stolz darauf sei, wolle sie ihn nun mit ihrer Community teilen.

In der neuen Rolle als Mama scheint Chethrin richtig aufzugehen. Immerhin entwickelte sie offenbar schon einen richtigen Beschützerinstinkt. In ihrer Story verriet sie im Dezember, dass es ihr wichtig sei, ihr Baby nur ihrem Partner zum Halten zu geben. "Warum sollte jemand mein Kind auf den Arm nehmen? Habt ihr in der Natur jemals erlebt, dass die Mama das Kind abgibt", fand sie.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze mit ihrem Partner und ihrem Baby

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, TV-Bekanntheit

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im August 2023 auf Rhodos

