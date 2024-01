Tom Beck gesteht öffentlich: Er ist schon mal fremdgegangen!

Das hatte er bisher für sich behalten! Seit 2018 gehen Tom Beck (45) und Chryssanthi Kavazi (34) als verheiratetes Paar gemeinsam durchs Leben. Ein Jahr später bekamen die beiden Zuwachs: Ihr erster gemeinsamer Sohn erblickte das Licht der Welt. Sein Geschwisterchen ist auch schon unterwegs – im Frühling soll es so weit sein. In seinen vorherigen Beziehungen war der Alarm für Cobra 11-Star allerdings wohl nicht immer der perfekte Partner. Kürzlich machte Tom ein Untreue-Geständnis!

In dem Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" offenbart der Schauspieler gegenüber Detlef D! Soost (53) einige Details über sein Leben. Die TV-Persönlichkeit richtet sich an seinen Gesprächspartner: "Lieber Tom, bist du schon mal fremdgegangen?" Woraufhin er ehrlich zugibt: "Auf jeden Fall in früheren Beziehungen, muss ich leider sagen."

Dieses Verhalten gehört wohl der Vergangenheit an. Seit rund neun Jahren ist Tom glücklich an seine Partnerin vergeben. In einem Interview mit RTL verraten die beiden ihr Liebesgeheimnis. "Wir lachen viel", berichtet die GZSZ-Darstellerin. "Das Rezept ist: Man muss die einfach reden lassen und dann abnicken und sagen: 'Ja, du hast recht.' Dann ist alles gut, dann sind alle glücklich", witzelt der Vater.

