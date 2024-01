Denkt Jana-Maria Herz, dass Ex Umut und Emma zusammenpassen?

Was sagt seine Ex dazu? Nach Bachelor in Paradise waren Umut Tekin (26) und Jana-Maria Herz (31) einige Monate unzertrennlich gewesen. Die Teilnahme an Temptation Island V.I.P. sollte alles ändern: Der einstige Bachelorette-Kandidat ging der Wahl-Spanierin fremd. Mit der Verführerin Emma Fernlund ist er seitdem in einer Beziehung. Gegenüber Promiflash enthüllt Jana-Maria nun, was sie von Emma und Umut als Paar hält!

"Ich denke, Umut und Emma passen sehr gut zueinander. Sie sind schon sehr gleich. Ich weiß nur nicht, ob sie für ihn ein bisschen zu anstrengend ist", gibt die 31-Jährige zu. Dadurch, dass sie ihren Ex ziemlich gut kennt, wisse sie: Er ist gern der Mann in der Beziehung. "Ich denke, Emma hat in der Beziehung ein bisschen die Hosen an. Ich bin mir nicht sicher, ob Umut das so mag", führt Jana-Maria ihre Zweifel aus.

Auch Emma und Umut selbst sprachen mit Promiflash über ihre junge Beziehung – und haben keine Zweifel, dass sie zusammengehören. "Unsere Beziehung ist komplett gefestigt", betonte Umut sicher. Vor allem die Kommunikation der beiden sei besonders gut.

