Die Fußballwelt nimmt Abschied: Franz Beckenbauer ist tot

Der deutsche Fußball verabschiedet einen seiner ganz Großen! Bereits seit einigen Monaten machten sich Fans große Sorgen um Franz Beckenbauer. Schon länger soll der Fußballer mit seiner Gesundheit gekämpft haben. Auch Kollegen bestätigten, dass es "dem Kaiser" nicht gut geht. Am Montag folgt dann die traurige Nachricht: Franz ist mit 78 Jahren verstorben. Seine Frau und seine Familie bestätigen das gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen ist." Die Familie bittet nun um Zeit zum Trauern.

