Diese "Die Bachelors"-Kandidatin ist schon jetzt Favoritin!

Eine Lady steht schon jetzt besonders in der Gunst der Bachelors-Fans! In diesem Jahr begibt sich nicht nur ein Rosenkavalier im TV auf die Suche nach seiner Mrs. Right. Mit Dennis Gries und Sebastian Klaus wird es erstmals zwei Bachelors geben. 30 Kandidatinnen wollen ihre Herzen erobern – manchen wird das mehr, manchen weniger gelingen. Doch fest steht: Die Fans haben schon vorab eine klare Favoritin!

Aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 8. Januar 2024, 22:35 Uhr] geht hervor, dass Leonie die Beliebtheitsskala mit 176 und damit 16,6 Prozent der insgesamt 1.060 Stimmen deutlich anführt. Mina liegt mit 120 (11,3 Prozent) auf Platz zwei und Larissa Katharina mit 101 Stimmen (9,5 Prozent) auf Platz drei. Aber auch Jenny K. und Fabienne Schulte schaffen es in die Top fünf. Manche Kandidatinnen müssen die Fans hingegen erst noch von sich überzeugen. Ina und Lisa G. belegen im Voting mit jeweils 5 Stimmen (0,5 Prozent) den 28. und 29. Platz. Das Schlusslicht bildet Annika Polay mit 3 Stimmen (0,3 Prozent).

Alles in allem finden viele den Cast jedoch sehr überzeugend. "Endlich mal Frauen, die ordentlichen Berufen nachgehen" und "endlich mal natürliche Frauen, die nicht ihr ganzes Geld für Botox etc. ausgeben", lauten nur zwei der vielen begeisterten Kommentare unter einem Beitrag auf Instagram. Auch dass die Altersgruppe 27+ deutlich breiter aufgestellt ist als in den vergangenen Jahren, kommt sehr gut an.

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Leonie, "Die Bachelors"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Mina, "Die Bachelors"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas Annika Polay, "Die Bachelors"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de