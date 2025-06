Bachelor Felix Stein findet "Red Flag"-Vorwurf erschreckend

In der aktuellen Folge Die Bachelors sorgt Kandidatin Nadine für Gesprächsstoff. Sie spekuliert, dass Felix Stein bewusst allen Teilnehmerinnen schöne Augen mache und geschickt mit der Zuneigung der Frauen spiele – in diesem Kontext fällt auch der Begriff "Red Flag". Versteckt sich hinter dem Verhalten des Rosenkavaliers tatsächlich eine manipulative Absicht? Im Gespräch mit Promiflash bezieht Felix Stellung und weist die Vorwürfe von sich. "Ich finde das ehrlich gesagt irgendwie erschreckend. Das spiegelt ein wenig unsere Generation wider", meint er.

Laut Felix zeige die Einschätzung von Nadine das Misstrauen, das in seiner Generation oft vorherrsche – beinahe jede Frau habe schon schlechte Erfahrungen mit Männern gesammelt. "Jetzt kommt hier jemand, der immer sagt, was er denkt und Komplimente macht, die er wirklich so meint, und es ist eine 'Red Flag'. Ich glaube, dann ist jeder von uns für irgendwen irgendwo eine Red Flag", gibt Felix im Gespräch mit Promiflash zu bedenken. Der Fotograf pocht auf seine Authentizität vor der Kamera – eine Einschätzung, die auch viele Fans der Show teilen. Dass er dennoch mit verschiedenen Frauen flirten muss, sei einfach Teil des Formats: "Abgesehen davon ist es eine Show, bei der man mehrere Frauen datet, um die 'Eine' zu finden."

Während Nadine ihrem Bachelor eine versteckte Agenda zutraut, vermuten die Fans der Show eher bei der Kölnerin unehrliche Absichten. "Nadine sollte mit offenen Karten spielen. Es wirkt so, als wolle sie nicht da sein, aber vor ihm ist sie plötzlich ganz anders. Da hat Felix schon das richtige Bauchgefühl bei ihr", kommentiert ein Zuschauer auf dem Instagram-Profil der Datingshow. Ein weiterer Nutzer stimmt zu: "Man merkt einfach komplett, dass sie auf Fame aus ist."

Instagram / felix "Die Bachelors"-Kandidat Felix Stein

RTL / Felix Stein Nadine von "Die Bachelors", 2025

RTL Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" im Jahr 2025