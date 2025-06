Das sagt Felix Stein zu Martin Brauns erstem Bachelors-Kuss

In der aktuellen Staffel von Die Bachelors sorgt der erste Kuss des Rosenkavaliers Martin Braun für Gesprächsstoff. Während eines romantischen Einzeldates mit Kandidatin Clara kam es in der dritten Folge zu diesem besonderen Moment, der so manche Mitstreiter aus der Villa zum Grübeln brachte. Sein Show-Kumpel Felix Stein zeigte sich im Promiflash-Interview hingegen völlig entspannt. Der Fotograf verriet, dass Martins Kuss keinerlei Einfluss auf ihn hatte: "Wir haben da auch in der Villa drüber gescherzt, da ich schon im Vorfeld gesagt habe, dass es bei mir wohl länger braucht."

Felix erklärte weiter, dass für ihn ein Kuss ein Moment ist, der nicht erzwungen werden darf. "Ich hab gesagt, wenn ich es fühle, dann let's go. Und wenn nicht, dann hab ich auch kein Problem, ohne Kuss wieder nach Hause zu fahren", so der 32-Jährige gelassen. Felix zeigte sich zudem stolz auf Martin, da er aus nächster Nähe miterlebt habe, wie ernst es diesem mit Clara sei. Für Felix bleibt der Fokus auf seiner eigenen Reise innerhalb der Show, ohne sich von außen beeinflussen zu lassen.

Schon bei Claras romantischem Date mit Martin knisterte es gewaltig. Die beiden genossen nicht nur den Austausch von Zärtlichkeiten, sondern sprachen offen über ihre Gefühle. Martin bezeichnete den Abend als voller Leidenschaft, während Clara über das Kribbeln vor Freude schwärmte. "Ganz viel Feuer, Kribbeln und Anziehung – genau das, was man hier sucht und möchte. Es fühlt sich sehr gut an mit ihr, es passt sehr gut mit ihr – das Küssen hat auch gut gepasst. Ich mag sie sehr", erklärte der zweifache Vater im Einzelinterview bei "Die Bachelors".

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

RTL / Annette Etges Clara, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

RTL Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" im Jahr 2025