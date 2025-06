Gleich zwei Frauen tauschen das Team bei "Die Bachelors"

In der dritten Folge von Die Bachelors kam es zu einer unerwarteten Wendung: Seyma und Viviane entschieden sich dazu, das Team von Bachelor Martin Braun zu verlassen, um stattdessen Felix Stein näherzukommen. Vor allem Seyma machte in der Frauenvilla deutlich, dass ihr Interesse an Martin deutlich nachgelassen hat. "Von Tag zu Tag wird es immer stressiger für mich, wenn ich es nicht aussprechen kann", zeigte sie sich emotional. Während eines Gruppendates nahm sie schließlich all ihren Mut zusammen und suchte das Gespräch mit Felix. Auch Viviane sprach offen mit dem Fotografen. Ihre Bemühungen führten am Ende zu einem erfolgreichen Ergebnis: In der Nacht der Rosen erhielten beide Kandidatinnen ihre Rose von Felix und konnten aufatmen.

Hinter den Kulissen sorgte der Wechsel der beiden Frauen jedoch für zusätzliche Dynamik. Felix zeigte sich aufgeschlossen, betonte aber auch die Herausforderungen, die solche Entscheidungen mit sich bringen. Der 32-Jährige machte in einem Einzelinterview deutlich, dass er Vivianes Wechsel nicht ohne Martins Zustimmung vollziehen wollte, um Konflikte zu vermeiden: "Ich will Vivi auf jeden Fall in meinem Team haben, aber ich muss das mit Martin klären, damit ich sein Go habe – das ist mir wichtig." Dennoch zeigte sich Felix etwas überfordert: "Gerade werden es irgendwie immer mehr Frauen als weniger. Ich bin auch jemand, der niemandem wehtun will – das wird noch mal eine richtige Challenge."

Dass Felix bei "Die Bachelors" immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist wenig überraschend. Der charmante Teilnehmer punktet nicht nur mit seinem Aussehen, sondern auch mit einem positiven Mindset und seiner sportlichen Art. Seine Vorliebe für Entschlossenheit und Authentizität ist dabei unverkennbar. "Ich bin da optisch nicht mehr so festgefahren wie vielleicht früher noch. Wenn wir nur von der Optik reden, dann auf jeden Fall sportlich, was aber nicht heißt, dass sie keine Kurven haben darf", verriet er im Promiflash-Interview und fügte hinzu, dass Frauen wie Eva Mendes (51), Tina Kunakey (28) oder Adria Arjona (33) seine absoluten Celebrity Crushes seien.

Anzeige Anzeige

RTL / Lena-Luise Grellert Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" im Jahr 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Annette Etges Seyma, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

RTL Viviane, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025