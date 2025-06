Ist Felix Stein für "Die Bachelors"-Nadine eine "Red Flag"?

In der dritten Folge von Die Bachelors schien Felix Stein erneut für Herzklopfen bei den Kandidatinnen zu sorgen. Diesmal war es Paulina, die das Glück hatte, ein Einzeldate mit ihm zu verbringen. Nach ihrer Rückkehr in die Frauenvilla schwärmte sie von der gemeinsamen Zeit: "Es war superschön. Ich hatte das Gefühl, ich hätte stundenlang weiter mit ihm sprechen können." Doch nicht alle teilen Paulinas Begeisterung. Nadine, mit der Felix bereits in der zweiten Folge ein Einzeldate hatte, zeigte sich eher skeptisch. Im Einzelinterview verriet sie, wie sie sich mit den vielen positiven Gefühlen, die er bei den Frauen auslöst, schwertut.

Nadine ließ durchblicken, dass sie die Wirkung, die Felix auf die Frauen hat, genau beobachtet. Sie erklärte: "Ich achte sehr auf Red Flags und damit möchte ich nicht sagen, dass Felix eine Red Flag ist – aber es ist so ein bisschen sinnlos, wenn du jeder Frau so ein gutes Gefühl gibst." Ihre Worte deuten darauf hin, dass sie sich möglicherweise fragt, ob diese charmante Art tatsächlich authentisch ist oder ob er mit seiner Lockerheit einfach wahllos alle um den Finger wickelt. Auch scheint sie darauf bedacht, dass ihre Aussage nicht falsch verstanden wird. Dennoch bleibt ein Hauch von Misstrauen und Nachdenklichkeit spürbar.

Felix hat in der Vergangenheit bereits von den Höhen und Tiefen seines Lebens berichtet. Der Berliner hat einen fünfjährigen Sohn aus einer früheren Beziehung mit Avelina Boateng und betont, wie wichtig sein familiärer Rückhalt für ihn ist. Doch in der Vergangenheit war nicht immer alles perfekt: Felix hat zugegeben, früher nicht immer treu gewesen zu sein. "Ich habe mir in einer früheren Beziehung einen kleinen Fehltritt, auf den ich nicht stolz bin, geleistet", verriet er im Interview mit der Bild-Zeitung.

Anzeige Anzeige

RTL / Lena-Luise Grellert, RTL / Felix Stein Collage: Felix Stein und "Die Bachelors"-Kandidatin Nadine

Anzeige Anzeige

RTL / Felix Stein Paulina, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

RTL Felix Stein, "Die Bachelors"-Star 2025