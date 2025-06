Darum wechselten Vivi & Seyma ins Team von Bachelor Felix

Bei der diesjährigen Staffel von Die Bachelors gibt es eine spannende Wendung: Vivi und Seyma, ursprünglich Teil von Martin Brauns Team, entschieden sich in Folge drei, den Rosenkavalier zu wechseln und fortan Felix Stein näher kennenzulernen. Doch was führte zu diesem Wechsel? In einem Interview mit Promiflash geben die beiden Frauen Einblicke in ihre Beweggründe. Vivi erklärt: "Ich habe auf mein Bauchgefühl gehört – und das hat mich mit der Zeit immer mehr zu Felix gelenkt." Auch Seyma spürte bei einem gemeinsamen Date mit Felix schnell, dass zwischen ihr und dem Fotografen "mehr sein könnte".

Die Frauen fanden bei Felix Eigenschaften, die sie von Beginn an überzeugten. Vivi beschreibt ihn als vielseitig, charmant und tiefgründig. "Ich konnte bei ihm ganz ich selbst sein", betonte sie im Gespräch mit Promiflash. Seyma hingegen berichtet von einer besonderen Energie, die sie während eines Gesprächs unter vier Augen auf dem Katamaran-Date gespürt habe: "Felix hat mir vom ersten Moment an ein Gefühl von Leichtigkeit gegeben." Zudem ergänzt sie, dass ihre Gespräche eine seltene Tiefe hatten, die sie berührte – etwas, das für sie ausschlaggebend war, den Teamwechsel vorzunehmen.

Felix, bekannt aus der Social-Media-Welt und als Model, scheint also mit seiner authentischen und charmanten Art Eindruck zu hinterlassen – das empfinden auch die Zuschauer der Show so. Schon nach Folge eins sammelten sich in den sozialen Medien Massen von positiven Kommentaren über den Vater eines Sohnes. Auf Instagram hieß es unter anderem: "Wie unfassbar sympathisch ist Felix bitte?" oder "Ich bin jetzt schon ein Fan von Felix."

RTL, RTL Collage: "Die Bachelors"-Kandidatinnen Viviane und Seyma

RTL "Die Bachelors"-Stars Felix Stein und Martin Braun

RTL Felix Stein, "Die Bachelors"-Star 2025

