So war Seyma und Vivis Teamtausch für Bachelor Felix Stein

In der dritten Folge der TV-Show Die Bachelors sorgte ein Teamtausch für Aufsehen: Die Kandidatinnen Seyma und Viviane entschieden sich, von Bachelor Martin Braun zu Felix Stein zu wechseln. Promiflash hat nachgehakt – wie hat Felix die Situation empfunden? "Es ist ein schönes Gefühl, wenn dich eine Frau charakterlich und optisch gut findet. Wäre von meiner Seite aus kein Interesse gewesen, hätte ich das aber direkt fair kommuniziert", erklärt der Rosenkavalier über die Entscheidung der beiden Frauen, sich ihm anzuschließen.

Felix betont weiter, dass er keine Bedenken hatte, wie Martin mit dem Wechsel umgehen würde, da die Situation zuvor bereits besprochen worden war. "Sein Fokus lag woanders. Hätte er sein Veto eingelegt, hätte ich das auch alles geblockt", verrät er im Gespräch mit Promiflash. Der Wechsel sei somit im Einvernehmen aller Beteiligten erfolgt und habe ihm die Chance gegeben, eine engere Verbindung zu Seyma und Viviane aufzubauen. Martin hingegen musste in der Nacht der Rosen keine weitere Frau aus seinem Team nach Hause schicken und kann sich nun voll und ganz auf die verbleibenden Damen konzentrieren.

Trotz des doppelten Teamtauschs betonten Martin und Felix, dass zwischen ihnen kein Konkurrenzkampf besteht. "Ich denke, ehrlich gesagt, niemals in Konkurrenz", erklärt Felix im Interview mit Promiflash. Martin stimmt seinem Kollegen dabei voll und ganz zu. "Die Frau fürs Leben muss sich ja auch für einen entscheiden", gibt der Zweifachpapa zu bedenken. Ob sich die beiden in Zukunft noch einmal in die Quere kommen, bleibt abzuwarten.

Instagram / felix Felix Stein, deutscher Influencer und Model

RTL Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" im Jahr 2025

