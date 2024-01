Zweites Kind: Wird es eine Umstellung für Serkan und Samira?

Bald sind sie zu viert! Serkan (30) und Samira Yavuz (30) sind bereits stolze Eltern der kleinen Nova Skye Sya, die im Mai 2022 das Licht der Welt erblickt hatte. Vor wenigen Tagen verriet das Bachelor in Paradise-Pärchen superstolz, dass es erneut Nachwuchs erwarte. Bald müssen die beiden Realitystars also den Familienalltag mit einem knapp zweijährigen Kleinkind und einem Neugeborenen wuppen. Stellt das Samira und Serkan vor eine große Herausforderung?

In ihrem Podcast "Badass Reality" verrät der 30-Jährige, dass er erst dachte, dass ihr zweites Baby total einfach werde, da sie durch Nova schon einen eingespielten Elternalltag haben. "Aber langsam denke ich mir, [...] nein Mann, jedes Kind ist anders", meint Serkan. Samira denke aber auch, dass ihnen vieles durch ihre Erfahrung leichterfallen werde. "Viele Dinge fallen weg, wo man sicherer ist und vieles kommt dazu, was man so nicht kennt." Sie könne sich vorstellen, dass es beim Schlafen der beiden Kids zu Problemen kommen könnte. Gerade, weil Nova bald zwei Jahre alt wird – ein Alter, das bei Kleinkindern anstrengend sein könne.

Ob ihr zweites Kind ein Mädchen oder ein Junge wird, wisse das Paar auch bereits. Verraten wollen sie es aber wohl noch nicht. Es hört sich aber so an, als ob sie ein weiteres Mädchen bekommen könnten. Samira verplappert sich nämlich ein paar Mal im Podcast und sagt beispielsweise "sie" oder "die Kleine."

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im Januar 2024

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz, Samira Klampfl und ihre Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Serkan Yavuz und ihre Tochter

