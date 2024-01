Insolvenzverfahren: "4 Blocks"-Kida Khodr Ramadan ist pleite

Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab! Kida Khodr Ramadan machte in letzter Zeit vermehrt Negativ-Schlagzeilen: Erst kürzlich wurde bekannt, dass dem "4 Blocks"-Darsteller der Knast droht. Da er mehrfach ohne Führerschein unterwegs gewesen sein soll, war er zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro verurteilt worden – da der Schauspieler den Betrag nicht vollständig bezahlt haben soll, droht ihm nun eine Haftstrafe. Doch damit nicht genug: Nun wurde bekannt, dass Kida pleite ist!

Wie Bild berichtet, hat das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des gebürtigen Libanesen eröffnet. Kida selbst äußerte sich bisher nicht zu den Ereignissen. "Herr Ramadan wird keine Stellung nehmen", ließ sein Anwalt verlauten. Auch der ehemalige Friseurladen des 47-Jährigen, den er vor fünf Jahren in Berlin-Kreuzberg eröffnet hatte, ist Gegenstand des Schuldenbereinigungsverfahrens.

Der Produzent scheint seine vergangenen Fehltritte jedoch zu bereuen. Im vergangenen Jahr äußerte er sich reumütig gegenüber Bild: "Ich mache eine Therapie, spreche dort mit Menschen, die mir helfen, in Zukunft gewisse Dinge richtigzumachen." Kida wolle in Zukunft an seinen Problemen arbeiten.

Getty Images Kida Khodr Ramadan, Schauspieler

