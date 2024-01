Jana-Maria Herz ging es nach Umut-Trennung "extrem schlecht"

Wie sehr litt sie unter dem Liebes-Aus? Jana-Maria Herz (31) und Umut Tekin (26) stellten ihre Beziehung in der vergangenen Staffel von Temptation Island V.I.P auf die Probe. Der Treuetest lief deutlich schief: Der Bachelorette-Boy ging ihr mit Emma Fernlund fremd. Nach der finalen Konfrontation am Lagerfeuer trennten sich die beiden deshalb. Gegenüber Promiflash verrät Jana-Maria nun, wie sehr sie das Beziehungsende belastet hat!

"Ich bin aus der Show rausgekommen und dann ging es mir extrem schlecht, die ersten zwei Monate", gibt die 31-Jährige im Interview mit Promiflash zu. Sie habe sich dann voll und ganz auf sich fokussiert, Sport getrieben und viel Zeit mit ihren Liebsten verbracht. Sie sei guter Dinge gewesen – bis sich Umut wieder bei ihr meldete: "Nach zwei Monaten hat er dann wieder angerufen und dann ist wieder alles hochgekommen." Der Anruf wühlte sie aber nur kurzzeitig auf – sie habe die Trennung danach gut verarbeiten und abschließen können.

Es sei schön gewesen, dass ihr Ex sich bei ihr gemeldet hat – sie habe ihn als Person vermisst: "Wir hatten so eine schöne Zeit." An ein Liebes-Comeback habe Jana-Maria aber trotzdem überhaupt nicht gedacht, sie habe auch keinen Kontakt mehr mit ihm oder seiner neuen Freundin Emma. "Ich möchte es nicht mehr", betont sie deutlich.

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, TV-Bekanntheiten

