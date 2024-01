Keine Beziehung? Yeliz Koc möchte sich mit Yasin Zeit lassen

Wie steht es um die beiden? Yeliz Koc (30) und Yasin Mohamed (32) hatten in der letzten Zeit für ordentlich Furore gesorgt: Nachdem die beiden sich mehrfach zusammen im Netz präsentiert hatten, waren die Fans sich sicher, dass zwischen ihnen etwas läuft. Schließlich bestätigten die Turteltauben, dass sie sich derzeit auf romantischer Ebene kennenlernen. Zuletzt wurde es jedoch etwas ruhiger um die beiden Influencer. Nun verrät Yeliz, was der aktuelle Stand zwischen ihr und Yasin ist!

In einem Q&A auf Instagram stellt sich das Ex-Bachelor-Girl den neugierigen Fragen ihrer Fans. Die Follower interessiert es natürlich brennend, warum sie den Münchener so lange zappeln lässt, bevor sie eine Beziehung mit ihm eingeht. "Weil ich mir nach der ganzen Scheiße der letzten Jahre einfach Zeit lassen will. Und außerdem ändert es nichts, wenn man es dann ausgesprochen hat, dass man zusammen ist", erklärt Yeliz. Daher gehe es zwischen den beiden auch erst mal so weiter wie bisher.

Bereits zuvor hatte die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin gegenüber Promiflash verraten, dass sie derzeit noch keine Beziehung mit ihrem Showkollegen eingehen wolle: "Wir verhalten uns wie in einer Beziehung, aber für den offiziellen Schritt, eine ernsthafte Beziehung einzugehen, bin ich noch nicht bereit."

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Realitystar

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Influencer

Instagram / yasin__11_ Yeliz Koc und Yasin Mohamed im November 2023

