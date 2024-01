Mariska Hargitay wurde in ihren Dreißigern vergewaltigt

Mariska Hargitay (59) musste Schlimmes durchleben. Schon seit fast 25 Jahren steht die US-amerikanische Schauspielerin für die beliebte Polizeiserie "Law & Order: Special Victims Unit" vor der Kamera. Als Detective Olivia Benson versucht sie Folge für Folge Fälle aufzuklären, die sich um Sexualverbrechen drehen. Wie die dreifache Mutter aber nun verrät, hat sie selbst auch schon sexuellen Gewalt erfahren: Mariska wurde vergewaltigt.

In einem langen, emotionalen Essay für People spricht die 59-Jährige erstmals offen über ihr traumatisches Erlebnis. Ein Freund habe sie missbraucht, als sie in ihren Dreißigern war: "Es war überhaupt nicht sexuell. Es ging um Dominanz und Kontrolle. Überwältigende Kontrolle." Mariska habe alles versucht, sich aus der Situation zu befreien, doch sie habe sich nicht wehren können: "Ich habe probiert, Witze zu machen, charmant zu sein, eine Grenze zu setzen, zu argumentieren, nein zu sagen. Er packte mich an den Armen und hielt mich nieder." Sie sei in eine Schockstarre verfallen und habe ihren Körper verlassen, um der Situation zu entfliehen.

Mariska habe immer heruntergespielt, was ihr angetan wurde – auch ihrem Mann Peter gegenüber. Irgendwann habe sie eingesehen, dass sie ihren Liebsten erzählen muss, wie es wirklich ablief. "Jetzt bin ich in der Lage, klar zu sehen, was mir widerfahren ist. Ich verstehe die Neurobiologie des Traumas. Ein Trauma zersplittert unseren Verstand und unser Gedächtnis. So wie ein Spiegel zerspringt", erklärt sie ehrlich.

Getty Images Mariska Hargitay, Schauspielerin

Getty Images Mariska Hargitay, Schauspielerin

Getty Images Mariska Hargitay mit ihrem Mann Peter Hermann und ihren Kindern August, Andrew und Amaya

