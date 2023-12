Zweiter Versuch: Deswegen läuft's bei Jennifer Lopez und Ben

Sie haben aus ihren Fehlern gelernt! Vergangenes Jahr haben sich Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) gleich zweimal das Jawort gegeben – seitdem schweben sie auf Wolke sieben. Dabei waren die Sängerin und der Schauspieler schon vor über 20 Jahren ein Paar, sogar eine Hochzeit war bereits in Planung. Doch diese wurde kurzerhand abgesagt und die beiden gingen wieder getrennte Wege. Umso glücklicher scheinen J.Lo und Ben jetzt in ihrer Beziehung zu sein – und das hat einen bestimmten Grund!

In einem Interview mit Variety räumt die 54-Jährige ein, dass sie und Ben immer noch unter der Aufmerksamkeit der Medien leiden – das Paar kann heute damit aber weitaus besser umgehen. "Aber wir sind jetzt älter. Wir sind weiser. Wir wissen auch, was wichtig ist, was wirklich wichtig ist im Leben und es geht nicht so sehr darum, was andere Leute denken", betont J.Lo. Der "On The Floor"-Interpretin und ihrem Liebsten sei es heute vor allem wichtig, sich selbst treu zu bleiben.

Wie glücklich der "Batman"-Darsteller seine Frau macht, offenbarte sie bereits in einem Interview mit Extra. "Wir sind echte Partner, nicht nur bei der Arbeit, sondern auch im Leben, als Eltern, als Liebhaber, als Paar. [...] Er hat keine anderen Ziele, als mich so gut wie möglich glänzen zu sehen, und das möchte ich auch für ihn, also will ich definitiv immer seine Meinung hören", so J.Lo.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck während ihrer ersten Beziehung im Dezember 2022

Getty Images Jennifer Lopez im November 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022

