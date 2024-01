Wie geht es Iris Klein nach der Trennung von ihrem Mister T?

Iris Klein (56) musste im vergangenen Jahr einiges mitmachen: Die Ehe der Influencerin mit ihrem Noch-Ehemann Peter Klein (56) war nach 20 gemeinsamen Jahren gescheitert. Nach einer öffentlichen Schlammschlacht schien sie dann eigentlich ihr großes Glück in Mister T gefunden zu haben – nun machte die Reality-TV-Persönlichkeit jedoch das Liebes-Aus publik. Doch was sind die Gründe für das Scheitern der Beziehung? Iris spricht Klartext!

"Ich wollte eher etwas Festes und er eher etwas Lockeres. Wir haben darüber geredet und sind nicht im Bösen auseinandergegangen", gibt die Mama von Daniela Katzenberger (37) im Interview mit Bild preis. Das Liebes-Aus scheint Iris jedoch gut zu verkraften: "Die Trennung von Peter war ein Schlag mit der Bratpfanne ins Gesicht. Dieses Mal komme ich ganz gut damit klar." Das Liebesdrama der vergangenen Monate ist jedoch nicht spurlos an der 56-Jährigen vorbeigegangen: "Vielleicht ist in mir was kaputtgegangen, und ich gestehe mir das jetzt erst ein."

Wie kürzlich bekannt wurde, hat Iris' Ex Peter inzwischen auch offiziell einen Schlussstrich unter die Beziehung gezogen: Laut dem Management des TV-Stars reichte der gelernte Maler und Lackierer einen Tag vor seinem Einzug ins Promi-Big-Brother-Haus die Scheidung ein.

Instagram / iris_klein_mama_ Mr. T und Iris Klein

Sat.1 Iris Klein bei "Promi Big Brother" 2023

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Star

