Was lief nach "Temptation Island" bei Jana-Maria und Calvin?

So ging es mit ihnen weiter! Gemeinsam mit ihrem heutigen Ex-Freund Umut Tekin (26) nahm Jana-Maria Herz (31) an dem TV-Experiment Temptation Island V.I.P. teil – doch die beiden scheiterten. Mittlerweile ist der Lockenkopf mit der Verführerin Emma Fernlund zusammen. Jana selbst verstand sich vor allem mit dem Verführer Calvin besonders gut. Promiflash hat daher nachgehakt: Was lief zwischen Jana und Calvin nach "Temptation Island V.I.P."?

"Es ist etwas sehr Komisches zwischen uns, einfach weil wir uns richtig gut verstehen. Ich bin so froh, dass er immer noch Teil meines Lebens ist", offenbart die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin im Promiflash-Interview. Zwischenzeitlich hätten sich Jana und Calvin "ein bisschen verloren", doch nachdem sie sich wieder getroffen hatten, "war es sofort wieder so innig, so harmonisch". Jana und Calvin scheinen allerdings noch nicht genau zu wissen, ob zwischen ihnen nur Freundschaft oder doch etwas mehr sein könnte. "Jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob das irgendetwas Festes werden kann", so Jana-Maria. Körperlich näher seien sich die beiden auf jeden Fall schon gekommen.

Auch an dem Verführer Phillip Mandla fand Jana zwischenzeitlich Gefallen. "Ich habe Phillip ein bisschen gedatet und wir haben uns mehrmals getroffen. Er hat auch meine Familie kennengelernt", verriet die 31-Jährige ebenfalls im Promiflash-Interview. Allerdings habe es "irgendwie nicht gepasst", weshalb Jana die Verbindung nicht vertiefte.

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Reality-TV-Bekanntheit

RTL / René Lohse Phillip Mandla, Verführer bei "Temptation Island V.I.P"

