Mehr als nur Sex? Phillip hatte Gefühle für Jana-Maria Herz

Er bezieht Stellung! Phillip Mandla versuchte sein Glück als Verführer bei der diesjährigen Staffel von Temptation Island V.I.P.. Während er sich in der Sendung eher bedeckt hielt, ging es bei dem ehemaligen Make Love, Fake Love-Kandidaten nach der Show munter weiter. Jana-Maria Herz (31) verriet, dass sie mit dem Saarländer Sex hatte. Wie es dazu kam, verriet Phillip jetzt in einem Statement.

In einem Instagram-Video erklärt er, dass er schnell gemerkt habe, dass zwischen ihm und der Ex von Umut Tekin (26) eine Anziehung herrsche. Der erste Kontakt kam von ihm aus: "Nach der Show habe ich Jana geschrieben, ich wollte für sie da sein. Wir haben angefangen zu schreiben." Das erste Treffen habe drei Wochen nach den Dreharbeiten stattgefunden, an dem Wochenende kamen sie sich näher. Zu dem Zeitpunkt habe Phillip gemerkt, dass er einiges für die 31-Jährige empfindet: "Man hat gemerkt, dass sich da etwas entwickelt. [...] Das Interesse wird immer größer."

Doch es blieb bei einem Flirt. Denn Jana-Maria betreibt eine Boutique in Marbella, während Phillip in Deutschland lebt. Die große Entfernung habe sich schnell bemerkbar gemacht: "Die Kommunikation ist nicht so, wie sie mal war. Wir haben nie richtig miteinander kommuniziert." Die zwei seien ohne Streit auseinandergegangen und verstehen sich nach wie vor gut.

Anzeige

RTL / René Lohse Phillip Mandla, Verführer bei "Temptation Island V.I.P"

Anzeige

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

RTL / René Lohse Phillip Mandla, Verführer bei "Temptation Island V.I.P"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de