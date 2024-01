Zweiter Todestag: "Full House"-Stars gedenken Bob Sagets

Bob Saget (✝65) bleibt unvergessen. Als Familienvater Danny Tanner in der Serie Full House war der US-Amerikaner 1987 bekannt geworden. Millionen von Fans begeisterte er in den folgenden Jahren in der Rolle, die er auch im Spin-off Fuller House übernahm. 2021 verstarb der Schauspieler urplötzlich. Zwei Jahre ist Bob inzwischen schon tot – und seine früheren Co-Stars halten ihn an seinem Todestag in Ehren.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Jodie Sweetin (41) am Dienstag emotionale Worte. "Zwei Jahre. Es fühlt sich immer noch nicht real an. Ich denke heute an Bob. Aber zu sagen, dass ich an den meisten anderen Tagen nicht an ihn denke, wäre eine Lüge!", schreibt die Serientochter des Verstorbenen. Auch ihr Kollege John Stamos (60) versichert im Netz: Er vermisst seinen Freund jeden Tag. "Aber ich bin auch dankbar für die Zeit, die wir hatten, für das Lachen, für die Freundschaft. Er war einzigartig, und ich hatte das Glück, ihn meinen Freund nennen zu dürfen", erklärt er.

John und Bob waren bereits seit den Anfängen der Serie befreundet gewesen – und ihre Verbindung hält an. Denn wie der US-Star verriet, melde sich sein Kumpel aus dem Jenseits bei ihm. In Bobs Todesnacht sei ihm ein Kolibri im Garten begegnet, nachdem sich John ein Zeichen von ihm gewünscht hatte.

