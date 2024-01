Comeback: Sam Dylan und Rafi Rachek sind wieder zusammen!

Sie geben ihrer Liebe noch eine Chance! Seit Ende 2019 hatten Sam Dylan (32) und Rafi Rachek (34) eine ziemlich turbulente On-off-Beziehung geführt. Im Juni gab der ehemalige Prince Charming-Kandidat dann bekannt, dass er und der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer einen endgültigen Schlussstrich ziehen und fortan getrennte Wege gehen wollen. Das hat sich nun offenbar geändert: Sam und Rafi sind nämlich wieder ein Paar!

Die überraschenden Neuigkeiten teilen die beiden auf Instagram – und zwar in Form eines niedlichen Pärchenfotos. Darauf posieren Sam und Rafi eng umschlungen für die Kamera, während sie nur so um die Wette strahlen. "Alle guten Dinge sind drei und dennoch fühlt es sich ganz neu an, es fühlt sich wie ein Outing an", schwärmt der 32-Jährige. In den vergangenen Wochen sei den beiden klar geworden, dass sie die große Liebe bereits ineinander gefunden haben: "Wir haben uns neu verliebt und führen eine ganz andere Art von Beziehung."

Dass Sam auch nach der Trennung seinen Rafi einfach nicht vergessen konnte, machte er bereits in einem exklusiven Promiflash-Interview deutlich. "Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, das Schlimmste wäre für mich, ihn mit jemand anderem zu sehen", gab der Forsthaus Rampensau-Kandidat zu und betonte: "Das wäre ein Stich ins Herz."

Nicole Kubelka / Future Image / Actionpress Sam Dylan beim Event-Screening des Kinofilms "Morbius" in Berlin

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek im Januar 2024

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, TV-Bekanntheit

