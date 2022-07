Sam Dylan will nicht, dass Ex Rafi einen neuen Freund hat

Mit dem Thema hat Sam Dylan (31) offenbar noch nicht abgeschlossen! Der einstige Prince Charming-Kandidat schockierte Anfang Juni viele seiner Fans: Denn damals gab er die Trennung von seinem Partner Rafi Rachek (32) bekannt. Knapp einen Monat später nahm das Liebes-Aus handfeste Züge an: Rafi verließ mit gepackten Sachen die gemeinsame Wohnung. Doch wie geht es Sam heute damit? Promiflash verriet er jetzt, wie er Rafis Dating-Leben gegenübersteht.

"Wenn man abends in seinem Bett liegt, dann denkt man schon wieder dran", schilderte Sam im Promiflash-Interview auf der Bullet Train-Premiere in Berlin seinen Gefühlszustand. Immerhin hätten Rafi und er drei Jahre lang quasi 24 Stunden am Tag zusammen verbracht: "Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, das Schlimmste wäre für mich, ihn mit jemand anderem zu sehen. Das wäre ein Stich ins Herz." Es sei komisch, morgens alleine aufzuwachen, betonte er.

Kontakt habe er keinen zu Rafi, denn ein richtiger Cut sei ihm wichtig: "Mir war es wichtig, dass es keine peinliche Schlammschlacht wie bei Evanthia Benetatou (30) wird. Es hätte passieren können, denn Rafi ist sehr temperamentvoll." Er selbst sei offen, jemand Neues kennenzulernen – wolle dabei aber nicht auf die Technik vertrauen: "Ich habe mal eine Dating-App benutzt, aber da erkennen mich die Leute meistens. Ich möchte lieber offline jemanden kennenlernen."

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Mai 2022 in Dubai

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidat

