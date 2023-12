Dieses Duo ist euer "Forsthaus Rampensau Germany"-Favorit!

Sie sind die Lieblinge! Die erste Staffel von Forsthaus Rampensau entpuppte sich bereits nach wenigen Tagen als großer Erfolg. In dem Reality-TV-Format ziehen neun Paare für zwei Wochen in eine Selbstversorgerhütte. Dort warten auf die Kandidaten täglich Challenges – aber auch Drama und Eskalation ist unter den Rampensäuen vorprogrammiert. Doch was sagen die Fans: Welches Duo kann nach den ersten beiden Folgen am meisten überzeugen?

Laut einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 13. Dezember, 17:15 Uhr] können sich die Zuschauer bisher noch nicht konkret auf ein prominentes Gespann festlegen. Von insgesamt 1.229 Teilnehmern mögen 210 Leser (17,1 Prozent) beispielsweise John Friedmann (52) und Florian Simbeck (52) besonders. Die gleiche Anzahl an Stimmen erhalten auch Kevin Platzer und Diogo Sangre (29). Matthias Mangiapane (40) und seine Mama Dagmar erfreuen sich ebenfalls Beliebtheit – 185 Leute (15,1 Prozent) vergeben ihre Stimme an die beiden.

Mit die wenigsten Votes erhielten Gina-Lisa Lohfink (37) und Elsa Latifaj. Nur 54 Promiflash-Leser (4,4 Prozent) wählten sie – damit landen sie auf dem vorletzten Platz. Ganz unten stehen Jasmin Herren (44) und ihr Lover Philipp Bender mit 41 Stimmen (3,3 Prozent).

Instagram / diogosangre Diogo Sangre posiert in Badehose

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane und seine Mama

Instagram / jasminherren78 Philipp Bender und Jasmin Herren, Musiker

