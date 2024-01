"Baby geht es super": Schwangere HealthyMandy teilt Update

Müssen sie sich Sorgen machen? HealthyMandy und FitnessOskar erwarten gerade erneut Nachwuchs. Nachdem ihr Söhnchen Rio im Dezember 2022 wenige Wochen nach seiner Geburt verstorben war, versuchten die beiden Fitness-Influencer mithilfe einer Kinderwunschklinik wieder schwanger zu werden – und es funktionierte: Schon in wenigen Monaten wird ihr zweiter Sohn das Licht der Welt erblicken. In der 21. Woche teilt Mandy nun positive, aber auch negative Neuigkeiten zu ihrer Schwangerschaft.

Nach einem Termin bei einem Feindiagnostiker erzählt die 29-Jährige ihren Fans: "Unserm Baby geht es super, es gibt allerdings auch eine nicht so gute Nachricht: [...] Mein Gebärmutterhals sieht nicht ganz so gut aus." Er sei verkürzt, weswegen sie nächste Woche erneut ins Krankenhaus zur Kontrolle müsse: "Sollte er sich weiter verkürzen, muss entweder ein Ring gelegt oder der Gebärmutterhals zugenäht werden." Doch Mandy und Oscar wollen positiv bleiben. Für sie sei das Wichtigste, dass es ihrem ungeborenen Baby gut geht: "Es ist fleißig am Strampeln und entwickelt sich super!"

Die Fans drücken der Schwangeren die Daumen und versuchen, sie aufzumuntern. "Eine Freundin von mir hatte zweimal diesen Ring und hat es letzten Endes beide Mal sogar bis über den Termin geschafft. Es wird bestimmt alles gut", kommentiert eine Userin zuversichtlich. Zwei weitere schreiben: "Bleibt stark, ihr drei" und "Alles wird gut. Das ist heutzutage alles kein Problem mehr."

