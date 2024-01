Prinz Frederiks Bruder wird direkt nach der Krönung abreisen

Er hat es offensichtlich eilig. Am Sonntag kommt es in Dänemark zu einem royalen Wechsel: Königin Margrethe von Dänemark (83) wird das Zepter ihrem Sohn Kronprinz Frederik (55) übergeben. Er und seine Frau Prinzessin Mary (51) werden dann offiziell zum König und zur Königin ernannt. Die Zeremonie wird wohl nicht so pompös wie die von König Charles (75), dennoch soll gebührend gefeiert werden. Doch Frederiks Bruder soll sich nach der Krönung umgehend auf den Heimweg machen.

Die Zeitung Billed Bladet berichtet, dass Prinz Joachim (54) nicht viel Zeit in Kopenhagen verbringen wird. Nach Frederiks Proklamation am Sonntag wird er am Montag noch dem Empfang im Parlament beiwohnen, nach dieser Feierlichkeit wird er seine Heimat aber verlassen. Aktuell lebt Joachim mit seiner Frau und seinen Kindern in Washington D.C., wo er als Verteidigungsattaché tätig ist.

Im Gegensatz zu dem 54-Jährigen werden seine beiden ältesten Söhne nicht bei der Krönung dabei sein. Es heißt sogar, dass Graf Nikolai (24) und Graf Felix (21) keine Einladung erhalten haben – das behauptete Ekstra Bladet. Der Palast schweigt bis jetzt zu diesen Gerüchten.

Anzeige

Getty Images Prinz Frederik von Dänemark

Anzeige

Getty Images Prinz Joachim von Dänemark in Paris, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Prinzessin Marie und Prinz Joachim mit ihren Kindern Felix (v.l.), Athena, Henrik und Nikolai

Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Prinz Joachim nach der Krönung sofort abreist? Verständlich, er hat seine Verpflichtungen. Ich habe keine Meinung dazu. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de