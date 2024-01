So wird Prinz Frederiks Proklamation zum König ablaufen!

Bald ist er König! Am 14. Januar soll Kronprinz Frederik (55) zum neuen Regenten Dänemarks ernannt werden. Seine Mutter, Königin Margrethe von Dänemark (83), gab an Silvester in einer Rede bekannt, sich zurückziehen zu wollen. Nach ihrer Abdankung werden ihr Sohn und dessen Frau Prinzessin Mary (51) aber nicht gekrönt. Stattdessen ernennt Premierministerin Mette Frederiksen beide zu König und Königin. So wird das Ganze in wenigen Tagen ablaufen!

Der Thronwechsel wird erst bei einer Sitzung des Staatsrats erfolgen. Dabei wird Margrethe ihre Abdankungserklärung unterzeichnen. "Seine Königliche Hoheit, der Kronprinz [Frederik], wird also als Kronprinz im Schloss Christiansborg eintreffen und es als König verlassen", erklärt der Palast auf seiner Website kongehuset.dk. Nach der Proklamation "übernimmt der neue Regent alle Funktionen des Staatsoberhauptes gemäß der Verfassung". Auch Prinz Christian (18) wird anwesend sein – er ist nach der Ernennung seines Vaters zum König dann offiziell Kronprinz.

Königin Margrethe wurde am 15. Januar 1972 durch den damaligen Premierminister Jens Otto Krag zur Monarchin ernannt. Damals war sie 32 Jahre alt. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) war sie das weltweit am längsten amtierende weibliche Staatsoberhaupt.

Prinz Frederik und Prinzessin Mary

Kronprinz Frederik, Prinz Christian und Kronprinzessin Mary

Königin Margrethe bei ihrer Proklamation am 15. Januar 1972

