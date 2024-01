Schlangenstiefel: Teasert Taylor Swift hier neues Album an?

Taylor Swift (34) macht ihre Fans wieder irre! Die Sängerin hat musikalisch gesehen ein ereignisreiches Jahr hinter sich: Sie nahm ihre beiden Alben "1989" und "Speak Now" neu auf und veröffentlichte sie samt brandneuen Songs. Zuvor hatte sie auch ihre Versionen der Platten "Red" und "Fearless" auf den Markt gebracht. Fans sind sich sicher, dass ihr Album "Reputation" als Nächstes dran ist. Nun streut Taylor selbst ein paar Hinweise, dass es auf dem Weg sein könnte!

Die mehrfache Grammy-Gewinnerin hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass sich in ihren Looks kleine Hinweise auf mögliche neue Alben verstecken. Nun zeigt sich Taylor mit ihrer Freundin Blake Lively (36) bei einem Dinner in New York – und trägt dafür braune Stiefel mit einem Schlangenmuster. Das Motiv ähnelt sehr stark dem Design ihres Albums "Reputation" und allgemein wird die Platte immer mit Schlangen in Verbindung gebracht. Auf Instagram häufen sich daher Fan-Theorien wie: "Sie ist so ein Scherzkeks! 'Reputation' kommt auf jeden Fall bald."

Taylor ist dafür bekannt, dass sie ihren Fans immer wieder sogenannte Easter-Eggs gibt, also kleine Hinweise, die auf neue Musik hindeuten. Bevor ihr Album "Speak Now – Taylor's Version" auf den Markt kam, hatte sie etwa in dem Musikvideo zu "Bejeweled" Ohrringe mit dem Titel getragen und Songs aus dem Album zitiert. Wenige Wochen später kündigte sie dann besagtes Album offiziell an.

Getty Images Taylor Swift bei den Golden Globe Awards 2024

Backgrid Taylor Swift und Blake Lively im Januar 2024

Getty Images Taylor Swift, 2023

