Taylor Swift erwirbt einstweilige Verfügung gegen Stalker

Taylor Swift (35) hat erneut rechtliche Maßnahmen ergriffen, um sich vor einem hartnäckigen Stalker zu schützen. Die Sängerin beantragte eine einstweilige Verfügung gegen den 45-jährigen Brian Jason Wagner, der sie in den vergangenen Jahren mehrfach belästigt haben soll. Der Mann habe sie wiederholt an ihrem Wohnsitz in Los Angeles aufgesucht und behauptet, sie sei die Mutter seines Kindes. Das berichtet TMZ. Der Richter, der mit diesem Fall betraut wurde, entschied sich, eine einstweilige Verfügung zu erlassen – Brian muss in Zukunft umgerechnet 90 Meter Abstand zu Taylor, ihrem Zuhause, ihrem Arbeitsplatz und ihrem Auto halten.

Brian hatte im vergangenen Sommer mehrfach Taylors Haus besucht – bei einem der Besuche hatte er eine Glasflasche dabei, die laut Taylor und ihrem Team "als Waffe hätte genutzt werden können". Die Vorfälle führten zu großer Besorgnis bei der "Cruel Summer"-Interpretin, insbesondere da Brian in der Vergangenheit wegen krimineller Aktivitäten inhaftiert war und während dieser Zeit Briefe mit obsessiven Inhalten an sie geschrieben haben soll. Besonders beunruhigend: Brian soll bewusst falsche Angaben beim Verwaltungsamt gemacht haben, um die Adresse auf seinem Führerschein auf Taylors Wohnsitz ändern zu lassen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass sich die 35-Jährige mit ungebetenen Gästen auseinandersetzen musste. Besonders ihr Konzertauftritt in Gelsenkirchen im Juli letzten Jahres sorgte für Schlagzeilen, als ein verdächtiger Mann gewaltsame Drohungen gegen sie äußerte und von der Polizei abgeführt wurde. Taylors Sicherheitsteam arbeitet seit Langem mit Hochdruck daran, die Pop-Ikone vor unerwünschten Begegnungen zu schützen, um ihr ein normales Leben trotz ihres beachtlichen Ruhms zu ermöglichen.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift im November 2024

