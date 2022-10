In Musikvideo: Teasert Taylor Swift ein neues Album an?

Taylor Swift (32) heizt die Gerüchteküche ordentlich an! Die Sängerin veröffentlichte am vergangenen Freitag ihr neues Album "Midnights", das schon jetzt sämtliche Rekorde brach. Sie ist dafür bekannt, gerne Hinweise, sogenannte Easter Eggs, in ihren Werken zu verstecken, die ihre treuen Fans versuchen zu entschlüsseln. Mit ihrem neuen Musikvideo gießt die Singer-Songwriterin nun erneut Öl ins Feuer: Fans sind sich sicher, dass Taylor ein neues Album anteasert!

Am Dienstag veröffentlichte die 32-Jährige das Musikvideo zu dem neuen Lied "Bejeweled". Fast zur gleichen Zeit war Tay zu Besuch in Jimmy Fallons (48) "The Tonight Show". Dort regte sie ihre Fans an, bei dem Video ganz genau hinzuschauen: "Wir haben ein PDF-Dokument mit den Easter Eggs in dem Video, weil es so viele gibt, dass wir die Übersicht verloren haben", witzelte die "Anti-Hero"-Sängerin.

Das nahmen sich viele Fans zu Herzen und teilten nur wenig später ihre Theorien unter dem YouTube-Musikvideo. Die meisten sind sich sicher: Taylor wird ihr drittes Album "Speak Now" neu aufnehmen und als Nächstes veröffentlichen. Denn in dem Video ist unter anderem die Knopfleiste in einem Fahrstuhl zu sehen, bei der die Knöpfe alle eine Farbe passend zu Taylors Alben in der richtigen Reihenfolge haben. In dem Video drückt sie auf den dritten Knopf, wofür das Album "Speak Now" steht. "Also werden wir wahrscheinlich 'Speak Now (Taylor's Version)' als Nächstes bekommen", schlussfolgerte ein Fan. Zuvor hatte Taylor bereits zwei ihrer alten Alben aufgrund eines Rechtsstreits neu und in ihrer eigenen Version veröffentlicht – "Speak Now" würde noch fehlen.

Das ist aber nicht das einzige Indiz, was für das neue Album spricht. Am Anfang des Musikvideos dudelt leise im Hintergrund das Lied "Enchanted" vom besagten Album, außerdem trägt Taylor in einer Szene zwei Haarklammern mit den Lettern S und N. Gegen Ende des Videos ist noch ein anderes Easter Egg zu entdecken: Am Schluss steht Taylor auf einem Balkon – der der gleiche ist, den sie auch bei ihrer großen "Speak Now"-Tour vor gut zehn Jahren als Kulisse verwendet hat.

Getty Images Taylor Swift im August 2022

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift im November 2021 in New York City

Getty Images Taylor Swift im Rahmen ihrer "Speak Now"-Tour

