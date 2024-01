Vor Dschungelcamp-Reise: Felix von Jascheroff verlobt sich!

Felix von Jascheroff (41) macht noch schnell Nägel mit Köpfen! Bereits in wenigen Tagen wird der Schauspieler in den australischen Busch reisen, um am Dschungelcamp teilzunehmen. Kurz vor dem großen Abenteuer mit Maden, Spinnen und Co. trifft er jetzt noch eine sehr wichtige Entscheidung: Der GZSZ-Star hat sich mit seiner Freundin Alexandra verlobt! Das zeigt sie überglücklich auf Instagram. Alle Infos zu Felix' Antrag findet ihr im Promiflash-Video!

