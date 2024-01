Beverly Johnson hat ihren Brian in Las Vegas geheiratet!

Überraschende Liebes-News von Beverly Johnson (71)! Das Supermodel geht schon seit einigen Jahren mit seinem Partner Brian Maillian durchs Leben. Im Juli 2020 plauderte die US-Amerikanerin dann aus, dass sie sich verlobt haben! Eine große Hochzeit blieb bislang aus. Doch noch im vergangenen Jahr tauschten die zwei ganz heimlich ihre Ringe aus: Beverly und Brian haben in Las Vegas geheiratet!

In dem Podcast "Sway in the Morning" plaudert die Schauspielerin aus dem Nähkästchen. Kurz vor ihrem Geburtstag im Oktober habe Brian sie gefragt, was sie sich wünsche – und Beverly wusste ihre Antwort genau. "Ich sagte: 'Ich möchte heiraten'. Er sagte: 'Okay'", erinnert sich die 71-Jährige. Nur zwei Tage später sind die beiden dann in Las Vegas vor den Traualtar getreten! "Es war genau der richtige Moment", schwärmt Beverly weiter.

Das Eheleben scheint der Unternehmerin richtig gut zu gefallen. "Es ist jetzt auf jeden Fall mehr auf einer spirituellen Ebene", erklärt Beverly und fügt hinzu, dass "jeder Tag und jeder Moment so kostbar wird und die Momente mit den Enkeln, alles wird zu einer Art Ehrfurcht".

Beverly Johnson im November 2021

Brian Maillian und Beverly Johnson im Januar 2024

Beverly Johnson, Model

