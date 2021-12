Gibt es ein weiteres Missbrauchsopfer? Chris Noth (67) sieht sich aktuell mit erschreckenden Vorwürfen konfrontiert. Der Sex and the City-Star wird von zwei Frauen der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung beschuldigt. Die Vorfälle sollen sich in den vergangenen Jahren ereignet haben. Doch war Chris womöglich schon viel früher gewalttätig? Seine damalige Freundin Beverly Johnson (69) warf dem Schauspieler in einem Zeitungsartikel von 1995 vor, sie geschlagen und ihr Todesdrohungen geschickt zu haben.

Der besagte Artikel, der ursprünglich in der US-amerikanischen Illustrierten The National Enquirer erschien, ist jetzt auf Instagram aufgetaucht. In den Gerichtsdokumenten, auf die der Enthüllungsbericht sich bezieht, gab Beverly an, dass Chris ihr während ihrer Beziehung gedroht habe, sie zu entstellen. Er soll sie außerdem geschlagen und geschworen haben, ihren Hund zu töten.

Chris und Beverly waren von 1990 bis 1995 ein Paar. Damals nahmen sie regelmäßig an Events teil. Zum Ende hin soll die Beziehung für das heute 69-jährige Model jedoch der Horror gewesen sein. "Ich hatte noch nie in meinem Leben solche Angst. Ich kann einfach nicht glauben, dass jemand, der einst so zärtlich und lieb war, sich in diesen wütenden Mann verwandeln konnte", schilderte Beverly damals.

Anzeige

Getty Images Beverly Johnson im November 2021

Anzeige

Getty Images Chris Noth, Schauspieler

Anzeige

Actionpress / Hollywood Pix Chris Noth und Beverly Johnson, 1994

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de