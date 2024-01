Offiziell: Dann kommt Michael Jacksons Biopic in die Kinos

Es gibt einen festen Termin! Anfang 2023 war bekannt gegeben worden, dass Michael Jacksons (✝50) Leben verfilmt wird. Die Rolle des berühmten King of Pop übernimmt Michaels Neffe Jaafar Jackson (27). In der letzten Zeit wurde es um das Projekt jedoch recht still. Doch nun meldet sich die Filmproduktion mit guten Nachrichten bei den Fans: Der offizielle Starttermin für Michaels Biopic steht fest!

Wie die Filmproduktionsgesellschaft Lionsgate bekannt gibt, wird der Film ab dem 18. April 2025 in den Kinos laufen. Dabei handelt es sich um den Starttermin für die USA. Wann der Streifen in den deutschen Kinos zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Die Dreharbeiten für den Film werden bereits in wenigen Wochen losgehen.

Via Instagram hatte Jaafar bereits verraten, wie sehr er sich auf das Filmprojekt freue. "Ich bin stolz und fühle mich geehrt, die Geschichte meines Onkels Michael zum Leben zu erwecken", ließ der Sohn von Michaels Bruder Jermaine Jackson (69) die Fans wissen.

Michael Jackson, Sänger

Michael Jackson

Jaafar Jackson im Juli 2014

