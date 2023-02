Für Biopic: Michael Jackson wird von Neffe Jaafar gespielt

Weitere Details zur Filmbiografie von Michael Jackson (✝50) stehen fest! Am 25. Juni 2009 starb der King of Pop im Alter von gerade einmal 50 Jahren. 14 Jahre nach seinem Tod erklärte der Regisseur Antoine Fuqua (57), dass er ein Biopic über die Musiklegende drehen wird. Nun wurde auch bekannt gegeben, dass Michael in dem Film von einem Familienmitglied verkörpert wird!

Wie Mail Online jetzt veröffentlichte, wird Michaels Neffe Jaafar Jackson die Rolle der Musikikone verkörpern! "Ich bin stolz und fühle mich geehrt, die Geschichte meines Onkels Michael zum Leben zu erwecken", freute sich der Sohn von Michaels Bruder Jermaine Jackson (68), nachdem seine Rolle bekannt wurde. "An alle Fans auf der ganzen Welt: Wir sehen uns bald wieder", schrieb Jaafar abschließend unter seinem Instagram-Post.

So gab The Hollywood Reporter bereits bekannt, dass der Film den Titel "Michael" tragen soll und bereits in Arbeit sei. Der Regisseur wolle "alle Aspekte" des Lebens der Musiklegende behandeln. "Für mich gibt es keinen Künstler mit der Kraft, dem Charisma und dem musikalischen Genie von Michael Jackson", erklärte Antoine seine Beweggründe, das Biopic zu drehen.

Michael Jackson beim Super Bowl 1993

Jaafar Jackson im Juli 2014

Antoine Fuqua, Regisseur

