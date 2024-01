Ethan Slaters Ex ist von Ariana Grandes neuem Song verletzt

Ob Ariana Grande (30) damit gerechnet hat? Am Freitag veröffentlichte die Sängerin nach einer langen musikalischen Pause ihren neuen Song "Yes, and?". Neben viel positivem Feedback muss sie nun jedoch auch Kritik einstecken. Ausgerechnet Lilly Jay, die Ex von Arianas Freund Ethan Slater (31), soll ein Problem mit dem Song haben. Angeblich ist Lilly von dem Lied sogar ziemlich verletzt.

An einer Stelle im Song singt Ariana: "Deine Sache ist deine, und meine ist meine. Warum kümmert es dich so sehr, wessen Schw*** ich reite?". Eine Quelle behauptet gegenüber Daily Mail, dass der Text Lilly sehr verletzt habe. "Ariana ist damit [mit dem Text] sehr respektlos und scheint einen völligen Mangel an Empathie zu haben", wettert der Insider.

Ariana und Ethan lernten sich am Set für den Film "Wicked" in England kennen. Die beiden sollen sich während der Dreharbeiten schnell näher gekommen sein. Mittlerweile wohnen der Musical-Darsteller und die "Side To Side"-Interpretin zusammen in New York City.

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Getty Images Ethan Slater mit Lilly Jay im Juni 2018

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

