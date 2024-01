Fans begeistert: Ariana Grande veröffentlicht neuen Song!

Sie startet wieder voll durch! Ariana Grande (30) machte in den letzten drei Jahren eine Pause, was die Veröffentlichung neuer Hits betrifft. Da sie mit der Verfilmung von "Wicked" beschäftigt war, hatte die Sängerin mit ihrem Album "Positions" im Oktober 2020 das letzte Mal eigene Musik herausgebracht. Bis jetzt – Ariana begeistert ihre Fans nach drei Jahren mit einem neuen Song!

Auf Instagram postet die Musikerin eine Hörprobe ihres frischen Tracks "Yes, and?" und der lässt ihre Fans ganz besonders schwärmen. "Wow! Ich tanze durch mein Haus und bin total begeistert, inspiriert und aufgeregt! Was für eine fantastische Art, das neue Jahr zu beginnen!", freut sich ein Bewunderer und ein weiterer kommentiert: "Lied des Jahres!" Und sogar Nicki Minaj (41), die an der Seite von Ariana und Katy Perry (39) den Song "Bang Bang" performte, äußert sich: "Queen. Wir sind bereit!"

Mit "Yes, and?" ermutigt die 30-Jährige ihr Publikum, einfach weiterzumachen, egal was andere sagen. Dabei greift sie auch öffentlich diskutierte Themen zu ihrer Person auf, wie ihre Liebesbeziehungen oder das Bodyshaming. "Ich habe es so satt, mich zu sorgen. [...] Ich werde mich nicht verstecken!", heißt es in den Lyrics und ferner singt Ariana: "Keine Kommentare über meinen Körper. [...] Eure Angelegenheiten sind eure und meine sind meine!"

Getty Images Ariana Grande bei den Billboard Music Awards in Las Vegas im Mai 2018

Getty Images Ariana Grande im Dezember 2018

Getty Images Ariana Grande bei den Grammys 2020

