Gewusst? Julia Roberts trug eigene Outfits in "Notting Hill"

Sie hatte ihre eigene Vorstellung! Julia Roberts (56) ist ein gefeierter Hollywood-Star. Für ihre Leistung in dem Streifen "Erin Brokovich" hatte sie im Jahr 2001 sogar einen Oscar gewonnen. Aber auch ihre Rollen in "Pretty Woman" und "Notting Hill" bleiben unvergessen. Gemeinsam mit Hugh Grant (63) sorgte sie in der in Notting Hill spielenden Rom-Com für witzige und romantische Momente. Julias Filmlooks haben eine bestimmte Geschichte...

Im Gespräch mit der britischen Vogue blickt sie auf legendäre Szenen zurück und bespricht ihre Outfits – dabei gesteht sie: Julia mochte manchmal die Kleidung nicht, die für ihre Rollen ausgesucht wurden. In "Notting Hill" "verabscheute" sie beispielsweise einen gewählten Look, weswegen sie einfach ihre eigenen Klamotten trug! "Mein Fahrer, der reizende Tommy, wurde an jenem Morgen in meine Wohnung geschickt", schildert die 56-Jährige nun. Er sollte ihr Sachen bringen, die sie als Anna Scott tragen wollte.

Die berühmte Szene, in der Anna den Protagonisten William Thacker, gespielt von Hugh, bittet, sie zu lieben, trug Julia tatsächlich ihre eigenen Klamotten. "Und das waren meine eigenen Flip-Flops und mein süßer kleiner blauer Samtrock und ein T-Shirt und meine Strickjacke", erklärt die "Closer"-Darstellerin mit einem Lächeln.

