Hier zeigt sich Eddie Murphy am Set von "Beverly Hills Cop"!

Er steht wieder vor der Kamera! Eddie Murphy (62) ist durch seine Rolle in "Dr. Dolittle" bekannt und stand vor rund 20 Jahren für die "Beverly Hills Cop"-Reihe vor der Kamera. Nachdem Fans zwei Jahrzehnte auf eine Fortsetzung gewartet hatten, kündigte Netflix vor einem Monat einen vierten Teil des Polizei-Streifens an! Jetzt zeigt sich Eddie bei den Dreharbeiten zu "Beverly Hills Cop"!

Das ist auf mehreren Schnappschüssen zu sehen. Eins der Bilder zeigt den Schauspieler am Set des Films auf einem feuerroten Auto sitzend. Dabei trägt Eddie eine legere College-Jacke und Jeans. Eine weitere Aufnahme zeigt den sehr konzentriert wirkenden Schauspieler mit der Crew am Set. Die Dreharbeiten zur Actionkomödie finden natürlich in Beverly Hills statt.

Neben seiner Rolle in der Polizei-Reihe feierte Eddie auch große Erfolge mit einem weiteren Kassenschlager. In den "Shrek"-Filmen gab er dem treuen Freund des grünen Ogers seine Stimme. Und für diese lustige Figur würde er sich jederzeit wieder aufs Mikrofon stürzen. "Ich wäre absolut offen dafür, wenn sie jemals wieder einen weiteren 'Shrek' machen. Ich müsste keine zwei Sekunden überlegen. Ich liebe Esel!", verriet der 62-Jährige.

Anzeige

MEGA Eddie Murphy, Dreharbeiten "Beverly Hills Cop"

Anzeige

MEGA Eddie Murphy, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Eddie Murphy auf der Premiere von "Für immer Shrek" auf dem Tribeca Film Festival. 2010.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de