Endlich: Vierter "Beverly Hills Cop"-Film kommt 2024 raus!

Das dürfte viele Fans sehr freuen! 1984 war der erste Teil von "Beverly Hills Cop" über die Leinwände geflimmert – der Beginn einer gehypten Filmreihe und erfolgreichen Karriere für Hauptdarsteller Eddie Murphy (62). Mit dem Hollywood-Star in der Hauptrolle des Detektivs Axel Foley kamen noch zwei weitere Streifen raus. Seit fast 20 Jahren warten die Zuschauer nun darauf, dass die Geschichte des Kult-Polizisten weitergeht. Jetzt ist es endlich so weit: Eddie schlüpft für einen vierten "Beverly Hills Cop"-Teil in seine Paraderolle!

Das kündigt der Streaminganbieter Netflix jetzt mit einem ersten Trailer auf Instagram an. Im Sommer 2024 soll das nächste Abenteuer des Cops abrufbar sein. Und die Zuschauer können sich wohl auf eine spannende Geschichte freuen: Detektiv Axel Foleys Tochter gerät in Gefahr. Mit seinem neuen Dienstpartner (Joseph Gordon-Levitt, 42) versucht er alles, um sie zu retten. Aber auch alte Bekannte sind dabei. Axels Kumpels Billy Rosewood (Judge Reinhold) sowie John Taggert (John Ashton) mischen in dem Action-Film ebenfalls mit

Die Fans der Erfolgsreihe haben jedoch gemischte Gefühle über die Fortsetzung. "Die Vermurksung des kultigen Themas gefällt mir ganz und gar nicht. Aber schön, dass [...] Rosewood auch wieder mit von der Partie ist" und "Ich hoffe so sehr, dass der Film nicht so ein Reinfall wird, wie 'Prinz aus Zamunda 2'", meinen nur zwei User. Ein weiterer Kommentar lautet jedoch: "Axel Foley einfach so eine Legende! Wir freuen uns darauf!"

Getty Images Eddie Murphy im Januar 2020 in Santa Monica

Getty Images Eddie Murphy, Hollywood-Star

Getty Images Eddie Murphy auf der Premiere von "Für immer Shrek" auf dem Tribeca Film Festival. 2010.

