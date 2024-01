Nach Trennung von Mimi: Ist Yannick Syperek bereit zu daten?

Ganz schön turbulent! Bei Bachelor in Paradise traf Yannick Syperek auf seine Ex Mimi Gwodz (29). Nach der Sendung gingen sie wieder als Pärchen durchs Leben. In der vergangenen Staffel von Temptation Island V.I.P stellten sie dann ihre Beziehung auf die Probe und meisterten den Treuetest mit Bravour – sie konnten der Versuchung widerstehen. Beim Wiedersehen im Dezember kam es dann doch anders: Das Paar gab seine Trennung bekannt. Der erste Schock ist verdaut – wäre Yannick nun wieder fürs Datingleben bereit?

Das hofften zumindest Visa Vie (36) und Max Richard Leßmann. In ihrem Podcast "Radio Island" sprachen sie über die Idee eines sogenannten Arthouse-Bachelor-Formates, in dem sie Yannick on air vermitteln. Die beiden Trash-TV-Ultras fragten den Realitystar dazu sogar an. Der Hobby-Musiker musste die beiden jedoch vorerst vertrösten: “Prinzipiell finde ich die Idee genial. Aber fairerweise muss man sagen, dass ich aktuell keiner Frau gerecht werden kann. Vielleicht später mal, da bin ich gerne dabei.”

Dass der einstige "Temptation Island V.I.P"-Kandidat nach dem Liebes-Aus mit Mimi noch nicht bereit ist zu daten, kommt für viele Fans wohl nicht überraschend. Nach der Trennung gab er auf Instagram preis, wie verletzt er noch sei. Auch seine Verflossene knabbere laut Yannick noch an der gescheiterten Beziehung.

RTL / René Lohse Yannick Syperek und Mimi Gwozdz, "Temptation Island"-Kandidaten

Instagram / visavieofficial/ Visa Vie, Juni 2023

RTL/ René Lohse Bachelorette-Teilnehmer Yannick Syperek

