Yannick Syperek hatte sogar schon Verlobungsring für Mimi!

Yannick Syperek war sich so sicher mit Michelle Gwozdz (29)! Die beiden Realitystars hatten sich bei Bachelor in Paradise kennengelernt. Anschließend wurden sie ein Paar. Da es zuvor aber schon einige Probleme gegeben hatte, stellten sie ihre Beziehung schließlich bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Den TV-Treuetest meisterten sie mit Bravour: Mimi und Yannick verließen die Insel der Versuchung als Paar. Doch beim großen Wiedersehen kam die Überraschung: Sie haben sich getrennt. Nun verrät Yannick: Er hatte sogar schon einen Verlobungsring für Mimi ausgesucht!

In einem Video auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung lässt der Hottie die Bombe platzen: "Ich habe einen Verlobungsring ausgesucht und bestellt und die Verlobung auch schon geplant, aber die wird jetzt nicht mehr stattfinden." Seinen Entschluss erklärt er so: "Die Beziehung geriet im September ins Straucheln und dann kam es zu einer Trennung meinerseits." Kurz darauf hätten es beide aber noch mal miteinander versuchen wollen, doch an den Problemen sei nicht wirklich gearbeitet worden.

Nach Bekanntgabe der endgültigen Trennung geriet insbesondere Mimi ins Kreuzfeuer der Fans. Dass seine Verflossene im Netz kritisiert wurde, konnte Yannick so nicht stehen lassen. "Glaubt mir, Mimi leidet auch", stellte er klar und fügte hinzu: "Das macht mich richtig sauer gerade." Die einstige Bachelor-Kandidatin soll mit vielen Hassnachrichten konfrontiert worden sein. "Egal was war, Mimi ist eine tolle Frau und niemand sollte hier zu sehr urteilen", verteidigte er sie.

Instagram / yannis.sy Yannick Syperek, Reality-TV-Darsteller

Instagram / yannis.sy Yannick Syperek, Reality-TV-Star

Instagram / yannis.sy Michelle Gwozdz und Yannick Syperek im Februar 2023

