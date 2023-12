Yannick Syperek schließt Liebescomeback mit Mimi Gwozdz aus!

Das sind klare Worte! Temptation Island V.I.P. 2023 hatte es in sich. Während Umut Tekin (26) in dem Format fremdgegangen war und damit für Entsetzen gesorgt hatte, lieferten Yannick Syperek und Michelle Gwozdz (29) viele niedliche Szenen. Am Ende der Show wirkten sie sehr glücklich und schmiedeten sogar Zukunftspläne. Doch dann kam alles anders: Beim großen Wiedersehen gaben sie ihre Trennung bekannt. Und für Yannick gibt es auch keinen Weg zurück!

Im Gespräch mit der Moderatorin Lola Weippert (27) erklärt das Ex-Paar, dass es verschiedene Vorstellungen von ihrer Zukunft hat. "Da reicht die Liebe leider nicht aus", betont Yannick und antwortet auf die Frage, ob die Beziehung endgültig vorbei sei, mit: "Von meiner Seite aus auf jeden Fall. Ich liebe Mimi über alles, aber ich bin sehr enttäuscht, sehr verletzt." Er ist sicher: Die Beziehung mit Mimi macht keinen Sinn mehr!

"Ich habe das Gefühl, dass wir immer wieder wegen derselben Themen streiten. Als würden wir miteinander, aber eigentlich aneinander vorbei sprechen", äußert sich dann auch Mimi dazu. Sie würden sich einfach nicht verstehen. Yannick wolle mehr Zeit mit der Bachelor-Bekanntheit verbringen – sie scheint aber andere Prioritäten zu haben.

Anzeige

Instagram / yannis.sy Yannick Syperek, Reality-TV-Darsteller

Anzeige

Instagram / mimi.gwo Michelle Gwozdz, Influencerin

Anzeige

Instagram / yannis.sy Yannick Syperek, Reality-TV-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de