Hass im Netz: Yannick Syperek nimmt seine Ex Mimi in Schutz

Er steht für sie ein! Yannick Syperek und Michelle Gwozdz (29) nahmen an der diesjährigen Staffel Temptation Island V.I.P. teil – und bestanden den großen Treuetest beinahe problemlos! Doch nach der Show kam alles ganz anders. Beim Wiedersehen mit Moderatorin Lola Weippert (27) haben die beiden nun ihre Trennung öffentlich gemacht. Die Zuschauer sind geschockt und diskutieren im Netz über die Schuldfrage. Davon hat Yannick jetzt die Nase voll!

In seiner Instagram-Story wendet er sich nun mit ernsten Worten an seine Fans. Im Netz werde seine Ex verurteilt, nur weil sie weniger Emotionen zeige als er. "Glaubt mir, Mimi leidet auch", stellt er klar und fügt hinzu: "Das macht mich richtig sauer gerade." Die einstige Bachelor-Kandidatin soll mit vielen Hassnachrichten konfrontiert worden sein. "Egal was war, Mimi ist eine tolle Frau und niemand sollte hier zu sehr urteilen", schreibt er an anderer Stelle.

Die Fans sind geteilter Meinung. "Finds richtig stark von Yannick, dass er Mimi auch jetzt noch verteidigt. Die Hate-Kommentare ihr gegenüber sind einfach komplett bodenlos", findet ein User auf Instagram. "Ich finde, Kritik ist sehr wohl berechtigt, da Mimi meiner Meinung nach schon seit Bachelor in Paradise mit Yannick spielt", erklärt ein anderer.

