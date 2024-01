Patrick J. Adams wäre bereit für "Suits"-Spin-off mit Meghan

Patrick J. Adams (42) ist Feuer und Flamme! Neben Herzogin Meghan (42) stand er in der beliebten Fernsehserie Suits für sieben Jahre vor der Kamera. Mit ihrer bewegten Liebes-Story verzauberten die beiden als Mike und Rachel ihre Fans. In Staffel sieben verließen die Charaktere jedoch die Show, um in Seattle ihre eigene Anwaltsfirma zu gründen. Patrick verrät jetzt, ob es für Mike und Rachels Liebesgeschichte ein Spin-off geben wird.

Besteht ein Grund zur Freude für die Fans? Bei den diesjährigen Golden Globes äußerte sich Patrick zu den Spin-off-Gerüchten. "'Mike und Rachel in Seattle', ich wäre sofort dabei", scherzte der Schauspieler. Auf die Frage, ob Prinz Harrys (39) Frau als Rachel zurückkehren könnte, erklärte der 42-Jährige gegenüber Mirror: "Ihr wisst mehr dazu als ich, ich habe keine Ahnung." Bei Meghan sei momentan viel los. Abschließend fand der Serienanwalt noch liebe Worte für seine Kollegin: "Sie ist eine unglaubliche Schauspielerin. Ich hoffe, sie kommt zurück."

Könnte es tatsächlich zu einem Spin-off kommen? Deadline hatte vor wenigen Tagen berichtet, dass eine Serie im "Suits"-Universum in Planung sei. Die TV-Show soll wohl mit neuen Charakteren in Los Angeles gedreht werden, aber trotzdem Ähnlichkeiten zum Vorgänger haben. Aaron Korsh der Autor des Netflix-Hits, hatte den Ableger gegenüber The Hollywood Reporter als "den Cousin von 'Suits'" bezeichnet.

Landmark Media Press and Picture/ActionPress Herzogin Meghan als Rachel Zane in "Suits"

Getty Images Patrick J. Adams, Schauspieler

Getty Images Der Suit-Cast bei den Golden Globes 2024.

